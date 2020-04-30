بريطانيا تسجل ثاني أكبر حصيلة بوفيات كورونا في أوروبا

يواصل فيرو س كورونا المستجد انتشاره حول العالم، سجلت بريطانيا، الأربعاء، 765 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 26.097.

كما أعلنت نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة الأميركية، 330 وفاة جديدة بالفيروس، في تراجع مستمر لمعدل الوفيات.

وفي باريس، قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد زاد 427 ليصل 24087 حالة، الأربعاء، بينما استمر عدد المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة في الانخفاض.

وزادت حصيلة الوفيات 1.8 في المئة بالمقارنة مع الثلاثاء، بمعدل زيادة أعلى قليلا مما كان عليه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وفي المقابل، انخفض عدد الأشخاص الذين يُعالجون في المستشفيات من مرض كوفيد-19 إلى 26834 من 27484 أمس الثلاثاء، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة إلى 4207 من 4387. وتشهد هذه الأعداد تراجعا منذ أكثر من أسبوعين.

هذا وأودى فيروس كورونا المستجد بـ217 ألفاً و439 شخصاً على الأقل منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الأربعاء استناداً لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و104 آلاف و330 إصابة رسمياً في 193 بلداً ومنطقة. وتم إعلان تعافي 859 ألفاً من هذه الحالات على الأقل.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الوفيات بلغ 58 ألفاً و355 من مليون ونحو 12 ألف إصابة، بينما تعافى 115 ألفاً و936 مريضاً على الأقل.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية كالبلد الأكثر تأثّرا بـ 27 ألفاً و359 وفاة و201 ألف و505 إصابات مؤكدة. وتحل إسبانيا في المرتبة الثالثة، ثم فرنسا مع 23 ألفا و660 وفاة و168 ألفا و935 إصابة، تليها بريطانيا مع 21 ألفا و678 وفاة و161 ألفا و145 إصابة.

وفي السويد، تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 حاجز 20 ألف حالة اليوم الأربعاء مع تسجيل 107 وفيات جديدة في البلاد ليرتفع عدد الوفيات إلى 2462. وأظهرت الإحصاءات التي تجمعها وكالة الصحة العامة في السويد وتنشرها يوميا تسجيل 681 إصابة جديدة بالمرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20302.