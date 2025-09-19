بريطانيا "تشعر بالارتياح" بعد إطلاق سراح أفغانستان لزوجين بريطانيين

عبرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتياحها لإطلاق سراح الزوجين البريطانيين بيتر وباربي رينولدز، اللذين كانا محتجزين لدى حركة طالبان في أفغانستان.

وقال هاميش فالكونر وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في بيان “عملت بريطانيا بجهد كبير منذ احتجازهما، ودعمت الأسرة طوال فترة احتجازهما”.

وأضاف “لعبت دولة قطر دورا أساسيا في هذه القضية، وأنا ممتن لها للغاية”.

وقال مسؤول مطلع لرويترز اليوم، إن حركة طالبان في أفغانستان أطلقت سراح زوجين بريطانيين كانت احتجزتهما في فبراير شباط ونقلا جوا إلى الدوحة بعد وساطة قطرية.

واعتقلت وزارة الداخلية في حكومة طالبان باربي وبيتر رينولدز في الأول من فبراير شباط. وعبرت عائلتا الزوجين عن قلقهما البالغ إزاء صحتهما وقدرتهما على النجاة من احتجاز الحركة لهما.

وقال المسؤول إن قطر أجرت محادثات مع سلطات طالبان على مدى عدة أشهر، بالتنسيق مع الحكومة البريطانية وعائلتي الزوجين، لإطلاق سراحهما.

وأضاف “طوال فترة احتجازهما، التي استمرت ثمانية أشهر وكانت في معظم الأحيان داخل حبس انفرادي، قدمت لهما السفارة القطرية في كابول دعما أساسيا تضمن إمكانية العرض على طبيب والحصول على أدوية والتواصل المنتظم مع عائلتيهما”.

وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية على منصة إكس “لا تنظر أفغانستان إلى القضايا المتعلقة بالمواطنين من منظور سياسي أو للتبادل”.

وذكر بدون تفاصيل أن الزوجين انتهكا القوانين الأفغانية.

ووجه ريتشارد ليندسي المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان، في حديثه لقناة سكاي نيوز، الشكر إلى قطر.

وقال إن الزوجين كانا في غاية السعادة عندما سُئلا عن وضعهما، وأوضح أنه لا يعلم سبب احتجازهما.

وأضاف “تحديد سبب احتجازهما متروك بكل وضوح للسلطات هنا، لكننا ممتنون جدا لأن اليوم، على الأقل، هو يوم إنساني عظيم لأن شملهما سيلتئم مع عائلتيهما”.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز آنذاك أن السلطات الأفغانية اعتقلت أربعة أفراد، هم بريطانيان وأمريكية من أصل صيني ومترجم فوري بصحبتهم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصادر رسمية بحركة طالبان في فبراير شباط قولها إن السلطات احتجزت بريطانيين اثنين يعتقد أنهما يعملان لدى منظمة غير حكومية في إقليم باميان بوسط أفغانستان.

وذكرت بي.بي.سي نقلا عن مسؤول أنه ألقي القبض عليهما بعد استخدامهما طائرة دون إبلاغ السلطات المحلية.

وأفادت وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء بأن الزوجين ألقي القبض عليهما مع صديقتهما الأمريكية الصينية ومترجم من شركتهما العاملة في مجال التدريب.

وعملت قطر على ضمان إطلاق سراح الأجانب المعتقلين في أفغانستان منذ تولي طالبان السلطة في عام 2021. وساعد مفاوضون من قطر في تحرير ثلاثة أمريكيين على الأقل منذ بداية عام 2025.

وأغلقت دول غربية، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة، سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان مع استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021. وتنصح بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى هناك وتحذر من مخاطر الاعتقال.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الزوجين كانا يديران مشاريع في مدارس بأفغانستان لمدة 18 عاما، وقررا البقاء هناك حتى بعد استيلاء طالبان على السلطة.