بريطانيا تشهد أكبر إضراب لعمال السكك الحديدية في 30 عاما

تشهد بريطانيا أكبر إضراب منذ 30 عاما لعمال السكك الحديدية الثلاثاء الواقع في 21 حزيران. فقد خرج عشرات الآلاف من العاملين بسبب خلاف حول الأجور والوظائف مما قد يمهد الطريق لإضرابات واسعة النطاق في مجال الصناعة بأنحاء البلاد.

واحتشد منذ الفجر بعض مما يزيد عن 40 ألفا من عمال السكك الحديدية، الذين يعتزمون الإضراب أيام الثلاثاء والخميس والسبت، عند حواجز أقاموها مما أصاب شبكة السكك الحديدية بالشلل وترك المحطات الرئيسية خالية من الرواد. كما أن مترو أنفاق لندن مغلق في أغلبه بسبب إضراب منفصل.

على الإثر، أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يتعرض لضغوط من أجل عمل المزيد للأسر التي تواجه أصعب الظروف الاقتصادية في عقود، الى أن الإضرابات ستضر بالأعمال التي تحاول التعافي من جائحة كوفيد-19.

من جهتها، رأت نقابات العمال أن إضرابات عمال السكك الحديدية ربما تشكل بداية “صيف السخط” حين يتحرك مدرسون وعاملون في المجالين الطبي والتخلص من النفايات وحتى المحامين لتنظيم إضرابات مع اقتراب وصول التضخم إلى عشرة بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وقال مايك لينتش، الأمين العام لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، لسكاي نيوز “العمال البريطانيون بحاجة لزيادة في الأجور… يحتاجون أمانا وظيفيا وظروفا مواتية واتفاقا شاملا بوجه عام”.