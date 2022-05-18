بريطانيا تشهد اسوأ ازمة تكاليف منذ ثلاثة عقود

كشف استطلاع أجرته رويترز أن أسوأ أزمة تكاليف تشهدها بريطانيا في ثلاثة عقود ستبلغ ذروتها قرب نهاية هذا العام، لكن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشددا في رفع سعر الفائدة عن المتوقع في إطار سعيه للحد من ارتفاع التضخم.

وقد يؤدي تجدد الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم أزمات سلاسل الإمداد التي بدأت التعافي للتو من الفوضى التي خلفتها الجائحة، الأمر الذي يؤدي لزيادة كبيرة وسريعة في الأسعار العالمية.

كما يواجه البريطانيون أزمة جديدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والتداعيات الراهنة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لذروة أزمة تكاليف المعيشة قال سبعة من 13 مشاركا في استطلاع الرأي إن هذا سيكون في الربع الأخير من العام. وقال ثلاثة إنها ستكون في الربع المقبل في حين يرى ثلاثة آخرون أنها ستكون بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لدعم دخل الأسر، وذكر تسعة من 12 مشاركا في الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة فعل المزيد الآن، وقال جميعهم إن الدعم يتعين أن يستهدف الأسر الأقل دخلا.

وتعلن البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تظهر بلوغ التضخم أعلى مستوى في 40 عاما إذ من المنتظر أن يسجل 9.1 بالمئة في الشهر الماضي وهو ما يتجاوز بأكثر من أربعة أمثال الهدف الذي حدده بنك إنجلترا عند اثنين بالمئة.

وكشف متوسط توقعات قرابة 70 من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 3.7 بالمئة في المتوسط خلال 2022، ثم سيسجل معدل نمو 1.3 بالمئة في العام المقبل انخفاضا من 3.8 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب في استطلاع أجري في الشهر الماضي.