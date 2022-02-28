بريطانيا تصعد عقوباتها.. إغلاق الموانئ في وجه سفن روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، إغلاق موانئها، أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي، وذلك بعد خطوة تجميد أصول المصارف الروسية.

وأعلن غرانت شابس، وزير النقل البريطاني الإثنين، أن الحكومة قررت اغلاق موانىء المملكة المتحدة، أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي وتلك التي يشغلها الروس، ردًا على حرب أوكرانيا.

وكتب غرانت شابس، على تويتر: “كتبت الى جميع الموانئ البريطانية طالبا منها منع أي سفينة ترفع العلم الروسي وكذلك (السفن) المسجلة والمملوكة والمشغلة من جانب الروس”.

وأوضح، أن قانونا سيصدر في هذا الصدد لإضفاء طابع رسمي على هذا الحظر، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

المصارف الروسية

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الإثنين، أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على أراضيها “في الأيام المقبلة”.

وأبلغت تراس، البرلمان البريطاني: “سنقوم بتجميد كامل لأصول جميع المصارف الروسية في الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا”.

وسيكون هذا الاجراء جزءًا من تشريع جديد يستهدف القطاع المصرفي الروسي وسيمنع هذه المصارف، بما فيها بنك “سبيربنك” العملاق، من التداول بالجنيه الإسترليني ومنع الوصول إلى الأسواق المالية لثلاثة ملايين شركة روسية.

وأكّدت تراس، أن “كون أكثر من 50% من التبادلات التجارية الروسية تحصل بالدولار أو بالجنيه الاسترليني، ستُخفّف اجراءاتنا المنسقّة مع الولايات المتحدة من قدرة روسيا على القيام بالتجارة”.

وفرضت لندن، عقوبات على البنك المركزي، ووزارة المالية الروسيين صباح الإثنين مما ساهم في انهيار الروبل إلى أدنى مستوياته.

وحذّرت تراس، الأحد، من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتواصل “لسنوات عدة” وأن على العالم أن يكون مستعدا لسعي موسكو إلى “استخدام أسلحة أسوأ”.

العملية العسكرية

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.