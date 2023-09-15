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بريطانيا تصنف مجموعة فاغنر منظمة إرهابية

منذ 12 دقيقة
عناصر من فاغنر

عناصر من فاغنر

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صنّفت بريطانيا رسميا الجمعة 15\9\2023 مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة منظمة إرهابية، وذلك بعد إعلانها عن التحرك في الأسبوع الماضي، ما يجرّم الانضمام إلى فاغنر أو تأييدها.

وفي وقت سابق قالت بريطانيا إنها أضافت أربعة أفراد وكيانا تجاريا واحدا إلى قائمتها للعقوبات على إيران.

هذا وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية ومن المفترض أن تنتهي في أكتوبر\تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.

وأضاف بوريل في بيان “يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

ومضى قائلا إنهم “عبروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات… في 18 أكتوبر 2023”.

    المصدر :
  • رويترز

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