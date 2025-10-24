بريطانيا تضبط كمية غير مسبوقة من أدوية إنقاص الوزن غير القانونية

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا اليوم الجمعة إنها ضبطت أكبر كمية في التاريخ من أدوية إنقاص الوزن غير المرخصة بعد مداهمة مصنع ينتج أدوية تحمل علامة تشير إلى أنها تحتوي على المكون الموجود في عقار مونجارو الذي تنتجه شركة إيلي ليلي.

دقت شركات أدوية وجهات تنظيمية عالمية ناقوس الخطر بشأن زيادة كبيرة في أدوية إنقاص الوزن المقلدة وغير المرخصة، والتي يتم تهريبها عالميا وتباع بشكل غير قانوني عبر الإنترنت ومن خلال شبكات سرية.

وقالت الوكالة إنها صادرت ألفي قلم حقن يحمل علامة على أنها تحتوي على تيرزيباتيد، وهو المكون في عقاري إيلي ليلي مونجارو وزيباوند، وعقار ريتاتروتيد، وهو عقار تجريبي للسمنة من إنتاج إيلي ليلي أيضا لا يزال يخضع للتجارب.

وضبطت أيضا عشرات الآلاف من الأقلام الفارغة، إلى جانب مواد كيميائية خام.

وقالت الوكالة إن المصنع الموجود في وسط إنجلترا هو الأول من نوعه الذي يكتشف في بريطانيا.