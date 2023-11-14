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بريطانيا تضيف ستة أسماء جديدة لقائمة عقوباتها بعضهم على صلة بحماس

منذ 12 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أظهر تحديث بموقع الحكومة البريطانية الثلاثاء أن بريطانيا أضافت ستة أسماء جديدة إلى قائمة عقوباتها المتعلقة بالإرهاب من بينها أربعة أشخاص على صلة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة.

فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرضتا عقوبات إضافية الثلاثاء على أفراد وجماعات تابعين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة 27 من أكتوبر الماضي عن حزمة ثانية من العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في أعقاب العملية التي نفذتها الحركة هذا الشهر على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الإجراءات استهدفت أصولًا إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصًا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.

وقالت الوزارة إنّ العقوبات شملت أيضًا كيانًا يتخذ من غزة مقرًا وكان بمثابة قناة للتمويل الإيراني غير المشروع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

    المصدر :
  • رويترز

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