بريطانيا تضيف 8 أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران

أظهر تحديث نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية الاثنين أن بريطانيا أضافت ثمانية أسماء جديدة إلى قائمة عقوباتها المفروضة على إيران.

هذا وقد وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على إيران بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأدرج كيانين قانونيين و32 شخصاً بينهم وزيرا الثقافة والتعليم ومسؤولون في المخابرات ومشرعون، والذين يتهمون بالارتباط بالقمع الأمني للمتظاهرين، حسبما أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الاثنين.

وجاء في الصحيفة: “وفقا لالتزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، يجب إدراج 32 فردًا وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية”.

وبحسب نشطاء حقوقيين في إيران، فإن ما لا يقل عن 529 شخصا لقوا حتفهم في المظاهرات. واعتقلت السلطات أكثر من 19700 آخرين في خضم حملة أمنية عنيفة في مسعى لقمع المعارضة، كما تم إعدام بعض من تربطهم صلات بالاحتجاجات.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه فرض تجميد أصول وحظر سفر على 32 مسؤولا وجمد الأصول التي تملكها المنظمتان لتورطهم “في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”.