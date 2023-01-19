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بريطانيا تعتزم إرسال 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
صاروخ بريمستون

صاروخ بريمستون

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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس (الخميس 19-1-2023) إن بلاده تعتزم إرسال 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا.

جاءت التصريحات خلال لقاء الوزير مع نظراء له في قاعدة تابا العسكرية في إستونيا.

وقدم بن والاس تفاصيل حزمة أُعلن عنها مسبقا من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال دبابات تشالنجر، وأيضا تفاصيل عن أنواع الصواريخ التي ستقدمها بريطانيا.

وقال “يمكنني القول إننا سنرسل 600 صاروخ آخر من طراز بريمستون إلى مسرح الأحداث، والتي ستكون مهمة جدا في مساعدة أوكرانيا على السيطرة على ساحة المعركة”.

وأضاف أن الوحدة الغربية في مواجهة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا لا تزال قوية.

وقال “إذا كان الرئيس بوتين يراهن على شعورنا بالملل هذا العام، فهو مخطئ. سنخطط لهذا العام والعام المقبل والعام الذي يليه وما بعد ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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