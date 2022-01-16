بريطانيا تعتزم إلغاء اختبارات كورونا للملقحين العائدين من السفر

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.

وأوضحت صحيفة ذا تايمز البريطانية، أن وزير النقل غرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير/شباط.

وقال التقرير إن إعلانا بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/كانون الثاني.

من جانبها، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصدر مقرب من وزير النقل غرانت شابس قوله: “إنه بحلول نهاية يناير الجاري، نخطط لإلغاء جميع اختبارات الكشف الإلزامي عن” كوفيد – 19 ” للمسافرين الملقحين”.

وبحسب المصدر، فإن الإعلان الرسمي عن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/ كانون الثاني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إنجلترا يمكن أن تتغلب على الزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 دون الحاجة إلى إغلاق الاقتصاد، وذلك بفضل اللقاحات والأدلة على أن متحور “أوميكرون” أكثر اعتدالا من المتغيرات السابقة.

كما أعلن جونسون أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين اعتبارا من اليوم الجمعة (السابع من يناير)، بما في ذلك إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة.