بريطانيا تعتزم تقليص "القائمة الحمراء" للدول عالية الخطورة

من المقرر أن يضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت لاحق من الأسبوع، عددا من الدول لقائمة السفر دون الحاجة للبقاء عند العودة في حجر فندقي، قائلة إنه سيتم تقليص “القائمة الحمراء” للدول عالية الخطورة من 54 إلى 9 دول، وفق ما ذكرت صحيفة صنداي تليغراف.

وقالت الصحيفة إن المسافرين المطعمين والقادمين من دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا، لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر، بفندق مخصص لذلك من قبل الحكومة، لمدة عشرة أيام عندما يصلون إلى إنكلترا في وقت لاحق من أكتوبر الحالي.

ومن المقرر الإعلان عن هذه التغييرات يوم الخميس المقبل، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في الحجوزات، مما يعزز أرباح شركات الطيران وشركات السياحة، التي لحقت بها أضرار كبيرة خلال جائحة كورونا، وفقا لرويترز.

وتكلف سياسة الحجر الفندقي البريطانية للدول عالية الخطورة 2285 جنيها إسترلينيا (نحو 3 آلاف دولار) لكل شخص بالغ، مما يعرقل حركة السفر.

وفي أبريل الماضي، أعلن جونسون عن تعزيز حملة الفحوصات وإجراء تجارب على نظام “شهادات صحية”، وإقامة نظام ملون لتصنيف الدول وفقا لدرجة تقدمها في مجال التطعيم أو معدل الإصابات أو وجود متحورات مثيرة للقلق لديها.

ويعفى المتوجهون إلى الوجهات الخضراء من الحجر الصحي عند العودة مع الإبقاء على ضرورة إجراء اختبار الكشف عن الإصابة قبل المغادرة وبعد الوصول، على عكس البلدان البرتقالية الذي تفرض عليهم اختبارات الكشف عن الإصابة وحجر منزلي، والحمراء اقتصار السماح بالسفر على المقيمين والخضوع لحجر فندقي مكلف واختبارات الكشف عن الإصابة.

ويتعين على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة إكمال فترة من الحجر الصحي في فندق لمدة عشرة أيام إذا قدموا من بلدان تعرضهم لخطر الإصابة. ولا تستقبل البلاد غير المقيمين الآتين من دول مدرجة على القائمة الحمراء.