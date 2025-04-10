بريطانيا تعتقل رومانيًا بتهمة مساعدة مخابرات أجنبية

قالت شرطة لندن اليوم الخميس إنها ألقت القبض على روماني بتهمة مساعدة جهاز مخابرات أجنبي في إشعال حريق بمستودع لشركة (دي.إتش.إل) للبريد السريع في بريطانيا العام الماضي.

وذكرت الشرطة أن المحققين يبحثون فيما إذا كان ذلك مرتبطا بوقائع مماثلة في دول أوروبية تلقي بمسؤوليتها على روسيا.

ويجري ضباط مكافحة الإرهاب تحقيقا في واقعة الحريق الذي اندلع إثر اشتعال طرد في مستودع بمدينة برمنجهام في وسط إنجلترا في يوليو تموز الماضي ويشتبهون في تورط محتمل لروسيا. ولم يُسفر الحريق عن إصابات أو أضرار جسيمة.

واتهم مسؤولون أمنيون في أوروبا روسيا بالوقوف وراء حملة تخريب واسعة النطاق تم خلالها إشعال عدد من الحرائق في مستودعات للبريد السريع في ألمانيا وبولندا. وقال مصدر مطلع على القضية البولندية لرويترز إن متفجرات محلية الصنع كانت مخبأة في مستحضرات تجميل وألعاب جنسية.

وقال كين مكالوم رئيس المخابرات الداخلية البريطانية (إم.آي 5) في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن المخابرات العسكرية الروسية تحاول إحداث “فوضى” في بريطانيا وأوروبا.

ونفى الكرملين أي تورط له في إشعال حرائق عن عمد، وقال إن مثل هذه الاتهامات باطلة ومثال على كراهية روسيا.

وذكرت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على الروماني (38 عاما) المشتبه في تورطه بواقعة حريق برمنجهام بعد صعوده على متن طائرة بمطار ستانستيد في لندن يوم 19 مارس آذار.

وقال متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب “أُلقي القبض عليه للاشتباه في أنه يساعد جهاز مخابرات أجنبي”.

وأضاف “في إطار تحقيقاتنا، يتواصل الضباط مع جهات إنفاذ القانون الأوروبية الأخرى لتحديد ما إذا كانت هذه الواقعة مرتبطة بأي وقائع أخرى مماثلة في أوروبا”.

وأفرجت الشرطة عن الرجل بكفالة حتى موعد في يوليو تموز.

والقضية واحدة من عدد من القضايا التي يربطها مسؤولون في الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية بروسيا.

واعترف بريطانيان بإشعال حريق عمدا في عقار تجاري مرتبط بأوكرانيا في لندن، كما اعترفا بارتكاب ما يعتبره قانون الأمن القومي جرائم. وصدر القانون العام الماضي لمكافحة الأنشطة العدائية التي تقوم بها دول أجنبية.

وأُدينت مجموعة من البلغاريين الشهر الماضي بتهمة التجسس لحساب روسيا.