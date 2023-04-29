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بريطانيا تعلن إجلاء 1888 شخصا من السودان

منذ 16 دقيقة
بريطانيا تجلي رعاياها من السودان- رويترز

بريطانيا تجلي رعاياها من السودان- رويترز

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قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا أجلت 1888 شخصا من السودان في 21 رحلة جوية منذ بدء عملية الإجلاء يوم الثلاثاء وإن رحلة أخيرة ستغادر قاعدة وادي سيدنا الجوية اليوم السبت.

وذكرت بريطانيا أمس الجمعة أنها ستوقف إجلاء رعاياها وغيرهم من السودان مع تراجع الطلب على أماكن في طائراتها.

وقُتل المئات في السودان خلال الصراع الدائر منذ أسبوعين وتجلي بريطانيا رعاياها شأنها في ذلك شأن دول أخرى.

ويشهد السودان منذ منتصف شهر إبريل اشتباكات ومعارك مسلحة عنيفة بين قوات الجيش التي يقودها البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حمدتي”، أسفرت عن مقتل المئات وإصابات الآلاف بينهم عدد كبير من المدنيين.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، براً وبحراً وجواً.

وتتواصل الاشتباكات، السبت، في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، رغم الإعلان عن تمديد الهدنة في النزاع الذي أودى بحياة مئات الأشخاص.

    المصدر :
  • رويترز

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