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بريطانيا تعلن إجلاء 2122 شخصا حتى الآن من السودان

منذ 15 دقيقة
بريطانيا تجلي رعاياها من السودان- رويترز

بريطانيا تجلي رعاياها من السودان- رويترز

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قالت الحكومة البريطانية، الأحد، إن بريطانيا رتبت رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان من المقرر أن تغادر في الأول من مايو أيار، مضيفة أنها أجلت 2122 شخصا حتى الآن من السودان.

وأكدت الحكومة أنها لم تعد تسيّر رحلات إجلاء من قاعدة وادي سيدنا الجوية بالقرب من الخرطوم بسبب تراجع الطلب من المواطنين البريطانيين واستمرار عدم الاستقرار ميدانيا.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان “جهودنا للإنقاذ مستمرة من بورتسودان. نواصل بذل كل ما في وسعنا لتأمين وقف طويل الأمد لإطلاق النار وانتقال مستقر إلى الحكم المدني وإنهاء العنف في السودان”.

وسارعت دول غربية إلى إجلاء مواطنيها من السودان بعد أن تحول تنافس على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى صراع في 15 أبريل نيسان، مما أدى لمقتل المئات وتقطع السبل بالأجانب.

وقالت الحكومة البريطانية، التي قدرت الأسبوع الماضي أن عدد العالقين في السودان يبلغ نحو 4000 بريطاني، اليوم الأحد إن رحلة الإجلاء الأحدث من قاعدة وادي سيدنا الجوية غادرت مساء أمس السبت.

وذكر البيان أن الرحلة الإضافية المقررة من بورتسودان، والتي وصفتها الحكومة بأنها “استثنائية”، ستسهل إجلاء عدد محدود من المواطنين البريطانيين المتبقين في السودان ويرغبون في المغادرة.

    المصدر :
  • رويترز

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