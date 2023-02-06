الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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بريطانيا تعلن إرسال فرق استجابة للطوارئ إلى تركيا بعد الزلزال

منذ 6 دقائق
آلاف الإصابات جراء الزلزال المدمر

آلاف الإصابات جراء الزلزال المدمر

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قالت بريطانيا، الاثنين، إنها سترسل متخصصين في البحث والإنقاذ وفرق طوارئ طبية إلى تركيا بعد وقوع زلزال قوي تسبب في مقتل أكثر من 1400 شخص هناك.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن سترسل 76 متخصصا في البحث والإنقاذ وأربعة كلاب بحث ومعدات إنقاذ ستصل إلى تركيا هذا المساء.

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني في بيان “نقف مستعدين لتقديم مزيد من الدعم حسب اقتضاء الحاجة”.

وقتل أكثر من 1400 وأصيب الآلاف اليوم الاثنين عندما ضرب زلزال مدمر وسط تركيا وشمال غرب سوريا ساحقا بنايات سكنية ومشيعا المزيد من الدمار في مدن سورية مزقتها أصلا سنوات الحرب.

والزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ضرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قبل طلوع ضوء النهار وفي برد الشتاء كان الأسوأ الذي تشهده تركيا هذا القرن. كما شعر به سكان في قبرص ولبنان وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجة.

    المصدر :
  • رويترز

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