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بريطانيا تعلن استضافة مؤتمر دعم لأوكرانيا العام المقبل

منذ دقيقة واحدة
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الأحد الواقع في 3 تموز أن بريطانيا ستستضيف مؤتمرا العام المقبل يركز على مساعدة أوكرانيا على التعافي من الأضرار التي سببها الغزو الروسي، بينما تجتمع دول ومنظمات في سويسرا في حدث مماثل.

ويبدأ غدا الاثنين مؤتمر لبحث سبل إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة لوجانو السويسرية حيث سيجتمع وفد أوكراني مع ممثلين لدول أخرى ومنظمات دولية والمجتمع المدني.

وذكرت بريطانيا أها تعمل مع أوكرانيا ودول أخرى من أجل استضافة مؤتمر العام المقبل وإنها ستكون عضوا في مجلس إشرافي مهمته المساعدة في التنسيق بين أوكرانيا وحلفائها حول إجراءات التعافي. وسيتم إنشاء مكتب في لندن لهذا الغرض.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان: “لعبنا دورا قياديا في دعم أوكرانيا خلال الحرب، وسنواصل هذا الدور فيما يتعلق بخطة الحكومة الأوكرانية لإعادة الإعمار والتنمية”.

    المصدر :
  • رويترز

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