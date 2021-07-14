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بريطانيا تعلن استعدادها التعامل مع طالبان بشرط واحد

14 - يوليو - 2021
قادة حركة طالبان-أرشيفية

قادة حركة طالبان-أرشيفية

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قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في مقابلة مع صحيفة “تلغراف”، إن بلاده مستعدة، للعمل مع حركة “طالبان”،إذا لزم الأمر، في حال وصول الأخيرة إلى السلطة في أفغانستان.

وأكد والاس أن “أيا كانت القوى الموجودة في الحكومة (الأفغانية)، إذا التزمت بمعايير دولية محددة، ستتعامل معها الحكومة البريطانية”.

وقال والاس إنه يتفهم أن مثل هذا القرار قد يواجه ردود فعل، لكن النهج البراغماتي يمكن أن يكون أساس السلام الدائم، مضيفا: “في أي عملية سلام، يجب التصالح مع العدو”.

وأوضح أن “طالبان” تريد الحصول على اعتراف دولي، ولهذا سيتعين عليها التخلي عن الأساليب المتطرفة، مؤكدا أن “بناء الدولة يحتاج إلى تمويل ودعم، لكن لا يمكن الحصول على ذلك بقناع إرهابي”، بحسب “نوفوستي”.

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