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بريطانيا تعلن اكتشاف إصابتين جديدتين بجدري القرود النادر

منذ 8 دقائق
مختبر طبي في بريطانيا

مختبر طبي في بريطانيا

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كرت السلطات الصحية البرطيانية اليوم السبت أنه تم اكتشاف حالتين جديدتين لمرض جدري القرود الفيروسي النادر.

وأضافت السلطات أن الإصابتين غير مرتبطتين بالحالة المكتشفة قبل أسبوع.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن أحدث إصابتين كانتا لشخصين يعيشان في نفس المنزل، وأشارت إلى أنها تجري تحقيقا لمعرفة كيفية إصابتهما بالفيروس.

ويتلقى أحد المصابين علاجا في وحدة متخصصة في الأمراض المعدية بإحدى المستشفيات في حين يخضع الآخر للعزل في المنزل.

وقال كولين براون مدير الأمراض المعدية السريرية والناشئة بالوكالة “على الرغم من أن التحقيق مستمر لمعرفة مصدر العدوى فإنه من المهم التأكيد أنها لا تنتشر بسهولة بين الناس وتحتاج مخالطة شخصية وثيقة مع شخص مصاب تظهر عليه أعراض”.

وأضاف “خطورته على الصحة العامة تظل منخفضة للغاية”.

وجدري القرود مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجدري الذي يصيب البشر. وعلى الرغم من أن أعراضه أخف بكثير من أعراض الجدري إذ يشفى معظم المصابين في غضون أسابيع، فإنه قد يكون مميتا في حالات نادرة”.

وذكرت وكالة الأمن الصحي أن الإصابة المكتشفة في الأسبوع الماضي كانت لشخص سافر في الآونة الأخيرة إلى نيجيريا.

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