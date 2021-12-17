بريطانيا تعلن توقيعها اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع أستراليا

أعلنت بريطانيا أنها وقعت مع أستراليا اتفاقية للتبادل التجاري الحر، والتي يفترض عند إقرارها أن تضمن ما يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن الاتفاقية “التاريخية” تحدد “معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصا جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين”.

ولا تزال الاتفاقية بحاجة لإقرارها من قبل برلماني البلدين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون اتفقا على المبادئ العامة لهذه الاتفاقية في يونيو الفائت.

ووفقا للبيان فقد “أنهى المفاوضون الآن جميع فصول” هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستؤمن “10.4 مليار جنيه إسترليني إضافية في التجارة… من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على 100% من صادرات” البلدين.

وهذا أول اتفاق تجاري جديد بالكامل تبرمه بريطانيا منذ أصبح خروجها من الاتحاد الأوروبي ساريا في الأول من يناير 2021.

ومنذ دخل بريكست حيز التنفيذ اكتفت بريطانيا بتجديد أو تعديل الاتفاقيات التجارية التي كانت تربطها مع دول أخرى حين كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي.