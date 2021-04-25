بريطانيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

بريطانيا من الدول التي سجلت أرقام مرتفعة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 1712 إصابة جديدة بكورونا اليوم الأحد، ما يعني حدوث 17063 إصابة جديدة بين 19 و25 أبريل بانخفاض نسبته 4.6% مقارنة بالأيام السبعة السابقة ، حسب بيانات حكومية رسمية .

وأعلنت لندن عن وفاة 11 شخصا بعد 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالفيروس، مما يعني انخفاض الوفيات على مدى 7 أيام بواقع 12.6%.

وسجلت بريطانيا لغاية اليوم 4,404,882 إصابة بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 127,428 حالة وفاة وفق موقع “وورلدوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.

وتلقى 33.67 مليون شخص في بريطانيا جرعة أولى من لقاح كورونا فيما تلقى 12.59 مليون شخص الجرعة ثانية.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن المملكة المتحدة سجلت علامة فارقة في حملة التحصين ضد فيروس كورونا بحصول أكثر من نصف السكان على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.

وبحسب وكالة”رويترز”، فقد أظهرت بيانات رسمية أن 33.51 مليون شخص بالمملكة المتحدة حصلوا على الجرعة الأولى، منهم 12 مليون فرد حصلوا على الجرعتين.

وقال هانكوك على تويتر: “إنها علامة فارقة رائعة”،فيما أشارت وزارة الصحة إلى إن العدد الرسمي لسكان بريطانيا يبلغ 66.8 مليون نسمة.