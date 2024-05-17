بريطانيا تعلن نقل مساعدات لغزة عبر رصيف عائم للمرة الأولى

قالت بريطانيا (الجمعة 17-5-2024) إنها نقلت مساعدات لغزة عبر رصيف عائم للمرة الأولى، وذلك باستخدام الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة لنقل مواد إغاثة إلى القطاع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان “تُسلم الآن المساعدات البريطانية للناس عبر الرصيف المؤقت قبالة غزة”.

وأضاف “ستُرسل المزيد من المساعدات في الأسابيع المقبلة، لكننا نعلم أن الطريق البحري ليس هو الحل الوحيد. نحن بحاجة لرؤية المزيد من الطرق البرية مفتوحة”.

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة أن الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الميناء العائم الذي أقامته واشنطن، تمّ تفريغها وبدأت الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” إن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم مؤقت قبالة قطاع غزة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت أنه لم ينزل أي من الجنود الأميركيين إلى شاطئ غزة.

وأضافت “هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري طبيعته بالكامل إنسانية وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية”.