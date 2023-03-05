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بريطانيا.. تعليق إضرابات الإسعاف لإجراء محادثات مع الحكومة

منذ 18 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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قالت نقابة (يونايت) العمالية البريطانية ، الأحد، إنها علقت إضرابات العاملين بالإسعاف المقررة يومي السادس والثامن من مارس آذار للدخول في محادثات مع الحكومة حول الرواتب.

ويعقب تحرك (يونايت) إعلان نقابتي (جي.إم.بي) و(يونيسن) العماليتين يوم الجمعة أنهما علقتا أيضا إضرابات المسعفين الوطنيين من أجل إجراء محادثات في نزاع مستمر منذ أشهر حول الرواتب.

وقالت جيل كارتميل المسؤولة الكبيرة في نقابة (يونايت) “في أعقاب مزيد من الضمانات من الحكومة في نهاية الأسبوع، وافقت يونايت بنوايا حسنة على تعليق الإضراب”.

وأضافت كارتميل في بيان “إن لم يحقق الاجتماع هذه الضمانات، فسيُستأنف الإضراب”.

وقالت (يونايت) إن الضمانات تتعلق بتأكيد أن أي اتفاق سيشمل تقديم أموال جديدة بدلا من زيادة الضغط على الميزانيات الراهنة.

    المصدر :
  • رويترز

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