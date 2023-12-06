بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف سلسلة الإمداد العسكرية الروسية

أعلنت بريطانيا‭‭ ‬‬(الأربعاء 6-12-2023) فرض عقوبات جديدة على 46 فردا وجماعة من دول مختلفة قالت إنهم متورطون في سلاسل الإمداد العسكرية لروسيا ويساعدون في استمرار غزوها لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن من بين الخاضعين للعقوبات جهات تعمل في الصين وصربيا وأوزبكستان.

وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضا شركات في روسيا البيضاء وتركيا والإمارات تواصل دعم الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا.

ميدانيا وعلى صعيد المعارك في أوكرانيا، قال مسؤولون في كييف إن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على مناطق في جنوب ووسط وشرق أوكرانيا خلال الليل مما ألحق أضرارا ببنايات خاصة وتجارية وكذلك ببنية تحتية.

وقالت القوات الجوية إن سلاح الجو أسقط 41 من أصل 48 طائرة روسية مسيرة انطلقت من مدينة كورسك بغرب روسيا وشبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو عام 2014 وأضافت أن جميع الطائرات المسيرة الهجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وتحدث هجمات بطائرات مسيرة كل ليلة تقريبا لأسابيع والضربة الأحدث هي الأكبر حتى الآن هذا الشهر.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن منازل الناس والمباني التجارية تضررت بسبب حطام طائرات مسيرة في مناطق مختلفة.

وأضاف في بيان أن أضرارا لحقت بمنشآت غير محددة للبنية التحتية في عدد من المناطق وكذلك بأنابيب غاز في شمال شرق منطقة خاركيف.

ولم ترد تقارير بعد عن سقوط مصابين أو قتلى.