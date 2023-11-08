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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاعي الذهب والنفط

منذ 45 ثانية
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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فرضت بريطانيا الأربعاء عقوبات على 29 فردا وكيانا في قطاعي الذهب والنفط في روسيا في إطار استهدافها لمالية الكرملين الداعمة للحرب في أوكرانيا.

تشمل العقوبات شبكة مقرها الإمارات تقول بريطانيا إنها مسؤولة عن توجيه أكثر من 300 مليون دولار من عائدات ذهب إلى روسيا.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على اثنين من أكبر منتجي الذهب في روسيا، هما نورد جولد بي.إل.سي وهايلاند جولد لتعدين الذهب المحدودة، إضافة إلى الثريين فلاديسلاف سفيبلوف وكونستانتين ستروكوف.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي “عقوبات اليوم ستستهدف من يقدمون العون إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من خلال مساعدته على التخفيف من وطأة عقوباتنا على الذهب والنفط وهما مصدران حيويان للعائدات لآلة الحرب الروسية”.

وفرضت بريطانيا عقوبات على شركة بارامونت إنرجي اند كوموديتيز للتجارة في الطاقة وقالت إن هيكلها الغامض للملكية استغلته روسيا لتخفيف أثر عقوبات فرضتها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على قطاع النفط.

وقالت بريطانيا إن العقوبات الأحدث تهدف إلى منع الأفراد والكيانات من مساعدة روسيا على تجنب أثر العقوبات الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

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