بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على زوجة بوتين السابقة وأقاربه

تواصل الدول الغربية استهداف الشركات والأفراد المقرّبين من الكرملين بالعقوبات بسبب الغزو العسكري لأوكرانيا. وقد طالت هذه العقوبات حتى أفراد عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وفي آخر التطورات، أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة أنها فرضت أحدث مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مستهدفةً الشبكة المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك زوجته السابقة وأقاربه.

وقالت وزيرة الخارجية “ليز تراس” في بيان: “نكشف ونستهدف الشبكة المشبوهة التي تدعم أسلوب الحياة بوتين الذي يتسم بالبذخ والتضييق على الدائرة المقربة منه”.

وأضافت “سنواصل فرض عقوبات على كل من يساعد ويحرّض على عدوان بوتين حتى تتحقق السيادة لأوكرانيا”.

كما فرضت بريطانيا، بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين، عقوبات على مئات من الروس الأثرياء وكذلك الشركات الصناعية والمالية ذات الأهمية الاستراتيجية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن بين 12 اسما جديدا أضيفت إلى قائمة العقوبات البريطانية، زوجة بوتين السابقة لودميلا أوشيريتنايا وبعض أقاربه الذين يشغلون مناصب تنفيذية في شركات روسية كبرى مثل غازبروم. وهم يواجهون تجميدا للأصول وحظرا على السفر.

الى ذلك، أفادت الحكومة بأن من طالتهم العقوبات دعموا بوتين في مقابل حصولهم على الثروة والمناصب الرفيعة والنفوذ في الشؤون الروسية.

ولم تسلم عائلة بوتن من العقوبات الدولية فبعد العقوبات الأميركية عليهما، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الراشدتين في إطار حزمة من الإجراءات التي تستهدف روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وفقًا لمسؤولين اثنين من الاتحاد الأوروبي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي “ماريا فورونتسوفا” و”كاترينا تيخونوفا” على قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر.