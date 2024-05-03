بريطانيا تفرض عقوبات ضد مستوطنين بسبب العنف في الضفة الغربية

أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على مجموعات وأفراد متطرفين مرتبطين بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن حزمة العقوبات تستهدف مجموعتين تقودان هجمات عنف المستوطنين و4 أفراد يتحملون المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي وصفها بالفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة.

وأضاف كاميرون أنه يتعيّن على السلطات الإسرائيلية توقيف المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية ييش دين قد وصفت عام 2023 بأنه عامً قياسي من حيث شدة العنف المرتكب ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وقالت “إضافة إلى مقتل الفلسطينيين، أضرمت النيران في عشرات المنازل والمركبات”.

وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، وصلت إلى أعلى متوسط يومي لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيل هذه البيانات عام 2006، بمعدل ثلاثة حوادث يومياً مقارنة باثنتين يومياً عام 2022، وأن هذا المعدل ارتفع إلى أكثر من خمس حوادث يومياً بعد السابع أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن 450 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية في 144 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية غير قانونية، بالمقاييس الإسرائيلية، ذلك إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعتبران وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانوني.