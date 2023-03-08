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بريطانيا تفرض عقوبات على إيران لانتهاكها حقوق المرأة

منذ دقيقتين
نساء إيرانيات

نساء إيرانيات

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أعلنت بريطانيا، الأربعاء، فرض حزمة من العقوبات على من وصفتهم “بمنتهكي حقوق المرأة في العالم” في كل من إيران وسوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وفُرضت العقوبات، التي تزامنت مع يوم المرأة العالمي وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر، على أربعة أفراد من بينهم عسكريون متهمون بالإشراف على جرائم اغتصاب. كما شملت مؤسسة حكومية إيرانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان عبر البريد الإلكتروني “تبعث هذه العقوبات برسالة جلية مفادها أنه يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف البغيضة القائمة على جنس الشخص”.

وأضاف “نعزز جهودنا للدفاع عن النساء والفتيات، وسوف نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للتصدي لعدم المساواة الذي لا يزال قائما”.

وتزامن إعلان العقوبات أيضا مع نشر الحكومة البريطانية “استراتيجية النساء والفتيات” التي تحدد خططها للتصدي لعدم المساواة بين الجنسين على مستوى العالم.

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