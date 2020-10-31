بريطانيا تفرض قيوداً على تصدير لقاحات الإنفلونزا

فرضت الحكومة البريطانية، الجمعة، قيوداَ على تصدير اللقاحات ضد الإنفلونزا لضمان توفر أعداد كافية منها لمواطنيها.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إنها “اتخذت هذا الإجراء كرد فعل على الطلب الكبير للقاحات ضد الإنفلونزا من دول أخرى”.

وأوضح وزير الصحة مات هانكوك أن هذا الإجراء “سيحمي تزودنا باللقاحات ضد الإنفلونزا في إطار خططنا لتوفير 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا قبل حلول فصل الشتاء غير المسبوق”.

ومُدد برنامج اللقاحات المجانية ضد الإنفلونزا هذا العام في إنجلترا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتسعى السلطات الصحية إلى خفض مخاطر الوفاة في حالة الإصابة بفيروسين معا (الإنفلونزا وكوفيد-19) وتجنب إثقال كاهل المستشفيات.

والأشخاص المصابون بالفيروسين معا مهددون أكثر بمرتين بالوفاة جراء (كوفيد-19)، وفق ما أفادت دراسة لجهاز الصحة العام في إنجلترا الشهر الماضي.