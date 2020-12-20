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بريطانيا تفقد السيطرة على سلالة كورونا الجديدة

منذ 56 دقيقة
كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إن القيود الجديدة الأشد صرامة التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا قد تستمر لبعض الوقت.

وشدد على أنه من الصعب جدا السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في البلاد.

وعندما سُئل في مقابلة مع “سكاي نيوز” عما إذا كان ينبغي لمن يعيشون تحت قيود المستوى الرابع الصارمة أن يتوقعوا استمرارها لبعض الوقت، قال “هانكوك”: “نحتاج حقا للسيطرة على الوضع.. أمامنا طريق طويل للتعامل مع الأمر، وبالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان”.

وأضاف: “نظرا لسرعة انتشار هذه السلالة الجديدة، سيكون من الصعب جدا الإبقاء عليها تحت السيطرة حتى نوزع اللقاح”.

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