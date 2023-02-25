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بريطانيا تقدم 3 آلاف تذكرة للنازحين الأوكرانيين لحضور مسابقة يوروفيجن

منذ ساعة واحدة
مسابقة يوروفيجن

مسابقة يوروفيجن

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أعلنت حكومة بريطانيا أنها ستتيح ثلاثة آلاف تذكرة للنازحين الأوكرانيين لحضور مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية بعدما عجزت أوكرانيا عن استضافة الحدث بسبب الغزو الروسي لأراضيها العام الماضي.

وأضافت الحكومة أيضا أنها ستقدم تمويلا بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار) لاستضافة المسابقة في مايو أيار نيابة عن أوكرانيا التي فازت بتنظيم المسابقة في 2022 وكان من المفترض أن تنظمها هذا العام.

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر “إعلان اليوم يعني أن آلاف التذاكر ستُقدم إلى النازحين بسبب الحرب حتى يمكنهم المشاركة في الحفل تكريما لوطنهم، وثقافتهم وموسيقاهم.

“كما عهدنا دائما، نقف مع الشعب الأوكراني ونضاله من أجل الحرية”.

وستستضيف مدينة ليفربول الإنجليزية مسابقة يوروفيجن 2023 بعدما حلت بريطانيا في المركز الثاني لاستضافة الحدث.

وستغطي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الحدث الذي عادة ما يجذب ما يقرب من 200 مليون مشاهد عبر التلفزيون. وأقيم الحفل آخر مرة في بريطانيا عام 1998.

وتأهلت أوكرانيا تلقائيا إلى المرحلة النهائية للمسابقة.

    المصدر :
  • رويترز

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