بريطانيا تقرر نشر نظام "سكاي سيبر" الصاروخي في بولندا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إن بريطانيا ستنشر نظامها الصاروخي “سكاي سيبر” في بولندا في الوقت الذي يتحرك فيه حلف شمال الأطلسي لتعزيز الأمن في جناحه الشرقي في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال والاس، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة إلى وارسو: “سننشر منظومة صواريخ سكاي سيبر متوسطة المدى المضادة للطائرات في بولندا مع حوالي 100 فرد للتأكد من أننا نقف إلى جانب بولندا لحماية مجالها الجوي من أي عدوان آخر من جانب روسيا”.

وأكدت الاستخبارات العسكرية البريطانية، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أن “الغزو الروسي” للأراضي الأوكرانية توقف إلى حد كبير على جميع الجهات، وأن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة، مشيرة إلى أن موسكو أحرزت تقدما بسيطاً خلال الأيام الماضية على الأرض والجو.

بريطانيا تدعم أوكرانيا بصواريخ “ستارستريك”

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الأربعاء، إن بريطانيا تمد أوكرانيا بصواريخ ستارستريك المضادة للطائرات.

ونقلت هيئة الإذاعة اليريطانية (بي.بي.سي) عن الوزير قوله: “نمدهم بها.. ستنضم إلى الساحة”.

كان والاس قد ذكر الأسبوع الماضي أنه تم اتخاذ قرار من حيث المبدأ بتوريد منظومة الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروتشيف، اليوم الأربعاء، في أول اتصال رسمي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير.