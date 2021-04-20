بريطانيا تقرر تشكيل فريق خبراء لمواجهة أوبئة المستقبل

أعلنت بريطانيا، عن تشكيل مجموعة جديدة من الخبراء الدوليين للمساعدة في تعزيز قدرة العالم على الاستعداد لمواجهة الأوبئة الجديدة.

وأوضحت بريطانيا، الثلاثاء، إن مجموعة الخبراء ستساعد أيضا في الإسراع بإنتاج لقاحات للأمراض التي قد تظهر في المستقبل.

وتبدأ مجموعة “شراكة الاستعداد لمواجهة الأوبئة” العمل تحت رئاسة بريطانيا لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وسترفع تقاريرها لقمة زعماء المجموعة المقررة في يونيو/ حزيران، وستوجه النصح فيما يتعلق بتحقيق هدف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتمثل في تطوير اللقاحات المضادة للأوبئة التي تظهر في المستقبل خلال مئة يوم.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قبل اجتماع افتراضي للمجموعة يستمر يومين “بريطانيا، كرئيس لمجموعة السبع، عازمة على العمل مع شركائنا من أجل الاستفادة من خبرة فيروس كورونا وتعزيز الاستعدادات العالمية للتصدي لأوبئة في المستقبل”.

وأضاف “هذه المجموعة الجديدة ستقود جهودنا في السنوات المقبلة لحماية الناس في كل مكان من الأمراض الجديدة وإنقاذ أرواحهم”.

وسيرأس المجموعة باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية وستضم مسؤولين تنفيذيين من شركات أسترازينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون التي صنعت لقاحات مضادة لكوفيد-19 بالإضافة إلى علماء.

وقالت بريطانيا إنه سيكون هناك تمويل قدرة 16 مليون جنيه إسترليني (22.37 مليون دولار) لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي لدعم إمدادات وتطوير اللقاحات على مستوى العالم.