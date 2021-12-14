بريطانيا تقرر رفع حظر السفر عن 11 دولة إفريقية

أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد للبرلمان أن بلاده ستستبعد يوم الأربعاء كل الدول الإحدى عشرة التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-11 نظرا لوجود حالات إصابة محلية الآن بسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أضافت دولا في جنوب القارة الأفريقية إلى قائمة حظر السفر في نهاية نوفمبر تشرين الثاني، الأمر الذي يعني أن دخول البلاد كان متاحا فقط للمواطنين أو المقيمين الذين يخضعون لحجر صحي عند الوصول بهدف إبطاء انتشار أوميكرون.

وقال جاويد “يوجد الآن انتشار محلي لأوميكرون في المملكة المتحدة وينتشر المتحور الجديد على نطاق واسع للغاية في أنحاء العالم.. قائمة السفر الحمراء أقل فعالية الآن في إبطاء تسلل أوميكرون من الخارج”.

لكن بريطانيا لا تزال تلزم جميع الوافدين بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس أو إجراء اختبار في مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل القدوم إليها.

وذكر وزير النقل جرانت شابس أنه سيجري إعادة النظر في هذه الإجراءات في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني.

وتشمل الدول التي سترفع بريطانيا أسماءها من قائمة حظر السفر أنجولا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.