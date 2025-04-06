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بريطانيا تكشف أجهزة تجسس روسية لتعقب غواصاتها

منذ 36 دقيقة
غواصة- أرشيفية

غواصة- أرشيفية

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وسط تصاعد التوتر بين روسيا والدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، كثفت موسكو جهودها، وفقًا لمصادر عسكرية، للتجسس على القدرات العسكرية البريطانية.

فقد كشف مسؤولون عسكريون بريطانيون أن الجيش عثر على أجهزة استشعار روسية يُشتبه في محاولتها التجسس على الغواصات النووية البريطانية مُخبأة في البحر.

غواصات نووية

كما رجحوا أن تكن موسكو زرعت هذه الأجهزة لجمع معلومات استخباراتية عن غواصات فانغارد البريطانية الأربع، التي تحمل صواريخ نووية.

لاسيما أن إحدى هذه الغواصات تتواجد دوما في البحر في ظل ما يُعرف بنظام الردع البحري المُستمر للمملكة المتحدة، حسب ما نقلت صحيفة صنداي تايمز اليوم الأحد.

إلى ذلك، اعتبر المسؤولون أن هذا الاختراق الروسي قد يشكل تهديدا محتملا للأمن القومي البريطاني

وقال مصدر بريطاني رفيع إن الجيش قلق من قدرة روسيا على اختراق أو تدمير كابلات عسكرية حيوية في العالم برمته.

    المصدر :
  • العربية

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