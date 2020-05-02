بريطانيا تكشف عن “خارطة طريق” للخروج من عزل كورونا

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تعنبر بريطانيا هي ثالث دول العالم تأثرا بفيروس كورونا على صعيد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة وإيطاليا.

قالت صحيفة تليغراف البريطانية، السبت، إن بريطانيا قد تسمح للمدارس الابتدائية في إنجلترا وويلز بإعادة فتح أبوابها في الأول من يونيو، وفق خطط يناقشها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يكشف بوريس جونسون عن “خارطة طريق” للخروج من العزل العام الساري حاليا بسبب فيروس كورونا، وذلك في خطاب عام يلقيه، الأحد.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن الحكومة ستعدل العزل العام هذا الأسبوع فتشجع مواقع البناء على إعادة العمل، وتخفف القيود على الأنشطة خارج المنزل، وتحث الناس على تغطية وجوههم في وسائل المواصلات العامة.

ومن المقرر أن يقدم جونسون خطة الخروج من العزل العام ليعود خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى العمل، دون المخاطرة بحدوث انتشار جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت، إن إجمالي 28131 شخصا توفوا في المستشفيات ودور الرعاية والمجتمع بشكل عام بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 621 حالة وفاة على الحصيلة المسجلة السابق.

وكان جونسون قال الخميس في كلمة للأمة إن بريطانيا تجاوزت ذروة تفشي “كوفيد – 19” المرض الذي يسببه الفيروس المستجد، وقال إنه لديه خططا للكشف عن “خارطة طريق” تحدد كيف يمكن تخفيف خطوات الإغلاق.