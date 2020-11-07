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بريطانيا تمنع دخول القادمين من الدنمارك

منذ 46 دقيقة
بريطانيا

بريطانيا

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مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في مزارع المنك الدنماركية، اعلنت السلطات البريطانية اليوم عن حظرت دخول الزائرين من الدنمارك.

وجددت الدنمارك الإجراءات الصارمة للعزل العام كما قررت إعدام كل حيوانات المنك على مستوى البلاد بعد أن اكتشفت السلطات سلالة متحورة من فيروس كورونا في تلك الحيوانات.

وكان رد فعل بريطانيا في البداية يوم الخميس هو إلزام جميع المسافرين القادمين من الدنمارك بعزل ذاتي عند الوصول، لكن الآن وبعد تلقي المزيد من المعلومات من مسؤولي الصحة الدنماركيين، حظرت تماما دخول الوافدين من الدنمارك واستثنت أعمال الشحن.

وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، على “تويتر”: “لن يسمح للزوار القادمين من الدنمارك بدخول المملكة المتحدة”.

وأضاف “يأتي هذا القرار بالتحرك السريع بعد تسجيل السلطات الصحية في الدنمارك انتشارا واسع النطاق لفيروس كورونا في مزارع المنك”.

وقالت وزارة النقل البريطانية إن جميع المسافرين غير البريطانيين، أو المسافرين المقيمين الذين كانوا في الدنمارك أو عبروا منها خلال الأربعة عشر يوما الماضية، سيتم منعهم من دخول بريطانيا، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة قرار الحظر بعد أسبوع، وذلك بحسب “رويترز”.

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