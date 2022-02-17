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بريطانيا تنشر خريطة تظهر 7 محاور روسية محتملة لغزو أوكرانيا

17 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 8:15 مساءً
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كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن معلوماتها الاستخباراتية تفيد بأن الجيش الروسي لديه الإمكانية لغزو أوكرانيا من دون سابق إنذار.

ونشرت وزارة الدفاع رسما توضيحيا لمحاور الغزو المحتمل إلى روسيا.

وقالت: “يوضح أدناه محور غزو الرئيس بوتن المحتمل، لافتة الى أنه “لا يزال بإمكانه اختيار منع الصراع والحفاظ على السلام”.

وتظهر الخريطة التي نشرتها وزارة الدفاع، 7 محاور روسية للدخول إلى أوكرانيا، 2 منها من بيلاروس التي لا تبعد كثيرا عن كييف.

أما المنطقة الثالثة فهي من أقصى شمال أوكرانيا، على الحدود الغربية لروسيا، المحور الرابع هو من شمال شرق أوكرانيا، والخول بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية. المحوران الخامس والسادس فهما بالقرب من منطقة دونباس المتنازع عليها، شرقي أوكرانيا.

والمحور السابع ينطلق من شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا.

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