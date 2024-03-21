بريطانيا تهدد إسرائيل.. سنوقف تصدير السلاح لكم في هذه الحالة!

هددت الحكومة البريطانية تل أبيب بوقف تصدير السلاح للجيش الإسرائيلي إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة أسرى حركة حماس الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وفقاً لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضافت الصحيفة أن الطلب البريطاني جاء على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل ترفض السماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي حركة حماس بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها.

وتزعم إسرائيل أنها تعتقل عشرات من عناصر وحدة النخبة في كتائب القسام شاركوا بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم توضح إسرائيل عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم.

وكانت كندا قد أوقفت صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.

وكان هذا الاقتراح جزءا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية. وتم تقديم الاقتراح الأصلي من قبل حزب الديمقراطيين الجدد ذي التوجهات اليسارية، والذي يساعد في إبقاء الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في السلطة.

و حزب الديمقراطيين الجدد غير راضٍ عما يقول إنه فشل في القيام بما يكفي لحماية المدنيين في غزة.