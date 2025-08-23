الأحد 29 صفر 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
بريطانيا تواجه "تحديا كبيرا" بسبب ضعف النمو

منذ ساعة واحدة
علم بريطانيا

قال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي اليوم السبت إن بريطانيا تواجه “تحديا كبيرا” بسبب ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مشاركة القوى العاملة منذ جائحة كوفيد-19.

وفي حديثه خلال مؤتمر سنوي بولاية وايومنج الأمريكية نظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قال بيلي إن تقدم السكان في العمر والانخفاض الواضح في عمل البريطانيين الشباب بسبب المرض زادا من الحاجة إلى بذل جهود لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

وأضاف “بالعودة إلى هذا السؤال حول معدلات النمو المحتملة، فإن ذلك يضع مزيدا من التركيز على زيادة نمو الإنتاجية… فالشيخوخة لن تتبدل في المستقبل المنظور”.

وذكر بيلي أن البنك المركزي حول تركيزه من الاتجاهات طويلة الأجل في البطالة إلى النظر في مستويات المشاركة في القوى العاملة بدلا من ذلك.

وتظهر البيانات الرسمية أن النسبة المئوية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما النشطين في سوق العمل في بريطانيا أقل مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

