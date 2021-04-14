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بريطانيا توسع حملة التطعيم ضد كورونا وتضم فئات جديدة

14 - أبريل - 2021
بريطانيا تتجه لفرض اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

بريطانيا تسجل إصابات جديدة بكورونا

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قالت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن كل من تجاوزوا الخمسين من العمر في البلاد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مؤشر جديد على عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.

ودعت الحكومة البريطانية من هم فوق 45 عاما للتقدم من أجل الحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، في وقت تشهد البلاد تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات من جراء الوباء.

ويأتي هذا التطور في وقت أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت، الاثنين، أعلى عدد من إصابات كوفيد-19 الجديدة منذ الأول من أبريل الجاري، والذي بلغ 3568 حالة جديدة، ارتفاعا من 1730 الأحد.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل 13 وفاة إضافية في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع مجمل الوفيات من جراء ذلك المرض التنفسي إلى 127100.

في غضون ذلك، حصل 69223 شخصا في بريطانيا على جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليرتفع مجملهم إلى 32.191 مليون، بينما حصل 189665 على جرعة ثانية.

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