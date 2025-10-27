بريطانيا توقع صفقة طائرات مقاتلة قيمتها 10.7 مليار دولار مع تركيا

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن ستارمر وقع صفقة قيمتها ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) مع تركيا لشراء 20 طائرة يوروفايتر تايفون المقاتلة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم، عزمها شراء 24 طائرة مقاتلة إضافية يوروفايتر تايفون لتعزيز أسطولها الجوي، مشيرة إلى أن نصف هذا العدد سيأتي من قطر والنصف الآخر من سلطنة عمان.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز العلاقات الدفاعية بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي وتدعم دفاعات تركيا الجوية.