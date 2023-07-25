الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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بريطانيا تُحذّر: الجيش الروسيّ قد يستهدف السفن المدنيّة في البحر الأسود

منذ ساعة واحدة
سفينة روسية في البحر الأسود

سفينة روسية في البحر الأسود

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أعلنت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد اليوم الثلاثاء، أنّ بلادها لديها معلومات تشير إلى أنّ الجيش الروسي قد يتحرك لما هو أبعد من شن هجمات على منشآت تصدير الحبوب الأوكرانية، ليستهدف السفن المدنية في البحر الأسود.

وأضافت وودوارد أنّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذه المعلومات، خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

وقالت إن المعلومات التي تمتلكها بريطانيا تشير أيضًا إلى أن روسيا زرعت المزيد من الألغام البحرية عند مداخل الموانئ الأوكرانية.

وتابعت: “نتفق مع التقييم الأميركي بأن هذا جهد منسق لتبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود وتحميل أوكرانيا مسؤولية ذلك”.

ولم ترد بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وكان البيت الأبيض وجه رسائل تحذيرية مماثلة الأسبوع الماضي، فيما يتعلق باحتمال شن هجمات على سفن مدنية وزرع ألغام بحرية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعات متتالية بخصوص الوضع في أوكرانيا غدًا الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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