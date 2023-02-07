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بريطانيا: روسيا تسعى للسيطرة على دونيتسك

منذ 11 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أفاد تحديث مخابراتي بريطاني اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي حاول على الأرجح استئناف العمليات الهجومية الرئيسية في أوكرانيا في أوائل يناير كانون الثاني، بهدف الاستيلاء على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من دونيتسك.

لكن التحديث أضاف أنه لا يزال مستبعدا أن تتمكن روسيا من حشد القوات اللازمة للتأثير بشكل كبير على نتيجة الحرب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وتمارس القوات الروسية ضغوطًا على نظيرتها الأوكرانية على جبهات متعددة في ساحات المعركة من الجنوب إلى الشرق، وخلال اليومين الماضيين شنت القوات الروسية هجمات مكثفة على جزء متزايد من خط المواجهة بين موسكو وكييف

    المصدر :
  • رويترز

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