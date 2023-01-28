بريطانيا: روسيا تنشر معلومات مضللة بشأن ضحايا الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، أن روسيا تنشر معلومات مضللة في الإعلانات التي تصدرها بشأن ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في تغريدة أن روسيا خسرت على الأرجح ما يزيد عن 300 شخص في غارة على مواقع لقواتها في ماكيفكا بالقرب من مدينة دونيتسك الأوكرانية في الأول من يناير، وأنه وفقا لتقديرها فإن الغالبية ربما قتلوا أو باتوا في عداد المفقودين لا المصابين.

وقالت الوزارة إنه عقب الغارة، اعترفت وزارة الدفاع الروسية وفي تحرك نادر بسقوط ضحايا، “زاعمة” مقتل 89.

وأضافت أن الفارق بين عدد الضحايا الذين اعترفت بهم روسيا والعدد الحقيقي المرجح يلقي الضوء على الانتشار الواسع للمعلومات المضللة في الإعلانات العامة الروسية.

وأوضحت الوزارة أن هذا يحدث في المعتاد عبر مزيج من “الكذب المتعمد” الذي يأذن به كبار القادة، والإعلان عن تقارير غير دقيقة من جانب مسؤولين صغار يحرصون على التقليل من شأن إخفاقاتهم.