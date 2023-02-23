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بريطانيا: روسيا ربما تستعد لشن هجوم في شرق أوكرانيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - فبراير - 2023 10:21 صباحًا
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت بريطانيا في نشرة استخباراتية، الخميس، إن القوات الروسية ربما تستعد لهجوم آخر في بلدة فوليدار بمنطقة دونباس الشرقية حيث تتعرض البلدة لقصف عنيف.

وأضافت بريطانيا أن القتال استمر أيضا في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا خلال اليومين الماضيين.

وفي 24 فبراير 2022، أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قواته لغزو أوكرانيا فيما كان يُفترض أن يكون عملية خاطفة، لكن الهجوم تحول إلى حرب مدمرة، وفقا لـ”فرانس برس”.

ولم يكن الغزو الروسي لأوكرانيا “حربا خاطفة” كما أرادها بوتين، وبعد سنة على اندلاعها، لا يزال الغموض كاملا حول كيفية التوصل الى نهاية لها.

وفشلت قوات بوتين في حملة مبكرة في الاستيلاء على العاصمة وأصبح الصراع أشبه بحرب استنزاف تسببت في مقتل آلاف الجنود والمدنيين وحولت مدنا كاملة إلى أنقاض.

وأسفر أسوأ صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية عن مقتل عشرات الآلاف وخروج ملايين من ديارهم وتضرر الاقتصاد العالمي وتحول بوتين إلى منبوذ في الغرب، حسب “رويترز”.

    المصدر :
  • رويترز

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