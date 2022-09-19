الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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بريطانيا: روسيا ربما فقدت أربع طائرات مقاتلة في أوكرانيا في 10 أيام

منذ 47 دقيقة
خاركيف تتعرض لقصف يومي من القوات الروسية (الأناضول)

خاركيف تتعرض لقصف يومي من القوات الروسية

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قال الجيش البريطاني الاثنين، إن روسيا فقدت على الأرجح أربع طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام العشرة الأخيرة ليصل إجمالي الطائرات التي فقدتها إلى 55 منذ بدء الغزو.

وقالت وزارة الدفاع في نشرتها الاستخباراتية اليومية على تويتر، إن هناك احتمالا واقعيا لأن تكون الزيادة الطفيفة في الخسائر من ضمن نتائج قبول القوات الجوية الروسية مخاطر أكبر بهدف توفير دعم جوي أقرب للقوات البرية تحت ضغط التقدم الأوكراني.

وأضافت أن وعي الطيارين الروس بالمواقع غالبا ما يكون ضعيفا، وتابعت “هناك احتمال واقعي أن تكون بعض الطائرات انحرفت إلى أراضي العدو ودخلت مناطق دفاع جوي أكثر كثافة مع تغير خطوط المواجهة بسرعة”.

    المصدر :
  • رويترز

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