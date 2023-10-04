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بريطانيا: روسيا قد تستهدف سفنا مدنية بالألغام في البحر الأسود

منذ 15 دقيقة
خريطة الدولة المطلة على البحر الأسود

خريطة الدولة المطلة على البحر الأسود

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نقلت الحكومة البريطانية (الأربعاء 4-10-2023) عن معلومات استخباراتية أن روسيا قد تستخدم ألغاما بحرية لاستهداف سفن مدنية في البحر الأسود، بما في ذلك من خلال زرعها قبالة الموانئ الأوكرانية.

وانسحبت روسيا في يوليو تموز من اتفاق كان يسمح لأوكرانيا بشحن المنتجات الغذائية بأمان عبر ممر يعد تقليديا مسارها الرئيسي للتصدير.

وأعقب هذا قيام أوكرانيا بتدشين “ممر إنساني” مؤقت لسفن الشحن، وغادرت عدة سفن من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منذ ذلك الحين.

وقالت بريطانيا إن تقييمها الاستخباراتي يشير إلى أن روسيا ستسعى إلى استهداف السفن المدنية التي تمر عبر الممر الإنساني من أجل عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان “يكاد يكون من المؤكد أن روسيا تريد تجنب إغراق سفن مدنية على العلن، وبدلا من ذلك ستحمل أوكرانيا كذبا المسؤولية عن أي هجمات ضد سفن مدنية بالبحر الأسود”.

وتابعت الوزارة “من خلال نشر تقييمنا لهذه المعلومات الاستخباراتية، تسعى المملكة المتحدة إلى فضح تكتيكات روسيا لمنع وقوع أي حادث من هذا القبيل”.

وقالت بريطانيا إنها تعمل مع أوكرانيا وشركاء آخرين لوضع ترتيبات لتحسين سلامة الشحن، وإنها تستخدم قدراتها في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع لرصد النشاط الروسي في البحر الأسود.

    المصدر :
  • رويترز

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