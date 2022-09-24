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بريطانيا: روسيا قصفت سد بشينهي على نهر سيفيرسكي دونتس

منذ 40 دقيقة
علم روسيا وعلم اوكرانيا

علم روسيا وعلم اوكرانيا

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قال الجيش البريطاني السبت إن روسيا قصفت سد بشينهي على نهر سيفيرسكي دونتس في شمال شرق أوكرانيا مستخدمة صواريخ باليستية قصيرة المدى أو أسلحة مماثلة.

وذكرت وزارة الدفاع في نشرة المخابرات اليومية أن الهجوم وقع في يومي 21 و22 سبتمبر أيلول، في أعقاب هجوم سابق استهدف سد كاراشونيفسكي على نهر كريفي ريه في وسط أوكرانيا في 15 سبتمبر أيلول، مضيفة أن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه مصب النهرين.

وقالت الوزارة في نشرتها على تويتر إن القادة الروس ربما كانوا يحاولون قصف بوابات السد لإغراق نقاط عبور عسكرية أوكرانية.

وأضافت أنه من المستبعد أن تسبب هذه الهجمات اضطرابا كبيرا في العمليات الأوكرانية نظرا لبعد المسافة بين السدين المدمرين ومناطق القتال.

    المصدر :
  • رويترز

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