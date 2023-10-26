بريطانيا: سنعقد اجتماعا طارئا لبحث استراتيجية للتعامل مع إسرائيل وغزة

قال أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني لراديو تايمز إن بريطانيا ستعقد اجتماعا للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة البريطانية الخميس لبحث استراتيجيتها ونهجها تجاه غزة والصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتضغط بريطانيا من أجل هدنة إنسانية للصراع، ومن أجل أن يتمكن البريطانيون في غزة من المغادرة بأمان.

ووسط القصف المستمر على قطاع غزة، والخوف من توسع رقعة الصراع الى الشرق الأوسط تتصاعد المخاوف دولياً وداخلياً، من تداعيات “العملية البرية” للقطاع المكتظ بالسكان، وسط تحذير من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس من نتائجها على سلامتهم.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تستعد لاجتياح غزة، بينما نفى الرئيس الأميركي جو بايدن الطلب من إسرائيل تأجيل الغزو.

فيما أفيد بأن الإدارة الأميركية طلبت من تل أبيب تأجيل العملية ريثما تصل كافة الإمدادات إلى الشرق الأوسط، فضلا عن حل قضية الأسرى.